Flash-filmen vil endre litt på Flashpoint-historien

Det finnes en rekke prosjekter i Hollywood nå som har blitt forsinket mange ganger, og blant de mest utsatte er filmen dedikert til DC Comics-helten The Flash. Han dukket opp i Justice League, og det var meningen at hans solofilm skulle komme like etter.

Det ser ut til å være bekreftet at Ezra Miller fortsatt holder hovedrollen, og at den er basert på den berømte Flashpoint-historien men selv her ser det ut til å være litt usikkerhet.

Den regissøren som nå er tilknyttet prosjektet er mannen bak It-filmene, Andy Muschietti, og han har nylig slått fast overfor The Hashtag Show at dette vil bli "en annerledes versjon av Flashpoint enn vi forventer."

Men vi vet jo ikke helt hva dette betyr. Det er meningen at filmen skal ankomme neste sommer, så hvis den ikke blir utsatt nok en gang, så får vi vite hva han mener da.