Fleabag- og Wonka-stjernen Olivia Colman uttaler seg om lønnsgapet mellom kvinner og menn i Hollywood.

Det føles som om det er en stund siden problemene rundt lønnsgapet mellom kvinner og menn i Hollywood tok over diskusjonene i filmbransjen. Selv om vi kanskje har lagt disse diskusjonene bak oss, betyr ikke det at problemet er borte.

I en samtale med CNN har Olivia Colman, som blant annet har spilt i Fleabag, Peep Show, Secret Invasion og Wonka, kommet med sine tanker. "Ikke få meg til å begynne å snakke om lønnsforskjeller, men mannlige skuespillere får mer betalt fordi de pleide å si at de trakk publikum", begynte hun.

"Og det har faktisk ikke vært sant på flere tiår, men de liker fortsatt å bruke det som en grunn til ikke å betale kvinner like mye som sine mannlige kolleger. Jeg er veldig klar over at hvis jeg var Oliver Colman, ville jeg ha tjent jævlig mye mer enn jeg gjør."

Deretter viste hun til et eksempel hun husket der forskjellen var på 12 000 prosent. Selv om vi hører suksesshistorier som at Margot Robbie tjener titalls millioner på Barbie, ser det ut til at det fortsatt er et problem med lønnsforskjeller i Hollywood.