Flere Barbie-filmer diskuteres allerede

HQ

Den kommende Barbie-filmen ligger an til å bli en sensasjon selv om den har premiere samme dag som Christopher Nolans Oppenheimer. I kjent Hollywood-stil har dette ført til at enkelt får dollartegn i øynene og tenker langt frem i tid.

For i et intervju med Time Magazine sier Mattel-sjefen Ynon Kriez at det allerede pågår diskusjoner om hva som skal skje videre med Barbie sitt filmunivers. Nærmere bestemt hevder Kriez at denne filmen bare er begynnelsen, og at det er en mulighet for "flere Barbie -filmer."

Hovedrolleinnehaver Margot Robbie er imidlertid ikke like klar til å tenke så langt frem i tid ennå:

"Det kan gå i en million forskjellige retninger fra dette punktet, men jeg tror man går i en liten felle hvis man prøver å lage en første film samtidig som man planlegger oppfølgere."

Med begge disse kommentarene i tankene skal det bli interessant å se hvordan slutten i Barbie er, og om den legger opp til en Barbie Cinematic Universe i skikkelig Iron Man-stil.