Flere bevis på at Twisted Metal gjenopplives viser seg

Noen nye stillingsannonser hos Firesprite peker nok en gang mot en potensiell omstart av Twisted Metal.

Flere stillingsannonser ble først samlet i en Resetera-tråd, og bekrefter at Liverpool-baserte Firesprite jobber med et nytt AAA-flerspillerspill som bygges med Unreal Engine 5.

Oppføringen for hoveddesignerposisjonen beskriver den kommende tittelen som en sjangerblandingsspill som inneholder "mekanikk rundt kjøretøy og til fots."

Det er også omtale av en Steam-backend i oppføringen, noe som betyr at en PC-versjon også kan være på vei. Det er ingen garanti for at denne tittelen er en Twisted Metal-omstart, men med ryktene som blir mer og mer hyppige er det en stor sjanse for at Sony offentliggjør det senere i år.