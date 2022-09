Flere bevis peker mot at Armored Core VI er FromSoftwares neste prosjekt

Det er et stort mysterium hva FromSoftware jobber med akkurat nå, men det meste tyder på at det er relatert til Armored Core-serien, som har ligget i dvale i lang, lang tid. De avduket nylig en omfattende redesign av nettsiden deres som ser ut som noe fra Armored Core, og det er ikke det eneste tegnet.

Tech4Gamers har lagt merke til at de har lagt ut en rekke nye stillingsannonser som alle refererer til "Mecha" og andre sci-fi-liknende konsepter som ser ut til å henvise direkte til Armored Core VI, eller hva det nå heter:

"The applicant will be in charge of a wide range of designs related to characters and mecha and propose visual images and creation of setting images according to the game concept for characters (persons, creatures), mecha, items (weapons, equipment, etc.),"

Spillet er også i "de siste stadiene", så det vil ikke ta lang tid før vi faktisk får se det.