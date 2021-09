Flere Bravely Default-spill er på vei

HQ

I går ble Bravely Default II tilgjengelig på Steam, og noen av dere håpet nok derfor at Square Enix har enda større planer for franchisen. Det har selskapet, men tydeligvis ikke på en god stund.

I et intervju med Famitsu (oversatt av Nintendo Everything sier Tomoya Asano, en av seriens produsenter, følgende:

"Bravely Default II ble godt mottatt av fansen, og som et resultat av det håper vi å fortsette serien siden vi føler at dette er mulig igjen. Når det er sagt er vi fortsatt i planleggingsfasen, og jeg mistenker at utviklingen vil ta enda noen 3-4 år, så vi setter pris på om fansen er tålmodige med oss."

Kanskje ikke så rart siden samme mann sa at han hadde noen konsepter for et "Bravely Third" i hodet i fjor, men det er uansett godt å høre at vi muligens får mer fra det fascinerende universet.