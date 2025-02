Flere dårlige nyheter for Dallas Mavericks: Anthony Davis blir ute i en måned på grunn av skade

HQ

Dallas Mavericks mistet i forrige uke sin største stjerne: Luka Dončić ble byttet til Los Angeles Lakers i bytte mot Anthony Davis. Han er en legende i NBA, 10 ganger All Star, og uten tvil bedre defensivt enn sloveneren, men er mye eldre (Davis er 31, Dončić er 25)... og mer utsatt for skader.

I sin debut forrige lørdag, i 116-105-seieren over Houston Rockets, gjorde Davis et godt førsteinntrykk med 26 poeng, 16 returer, 7 assists og 3 blokker... men han fikk en skade uten kontakt og kunne ikke fullføre kampen.

Til tross for det som først så ut som en mindre skade, ble det senere bekreftet at han vil være ute i omtrent en måned, etter å ha pådratt seg en strekk i venstre adduktor. Så ikke bare har Mavs mistet stjernen sin, som ledet dem til finalen i fjor, men hans "erstatter", Anthony Davis, vil være ute i en måned, eller rundt 12 kamper, inkludert NBA All-Star-pausen denne helgen. Mavericks må forbedre sin 28-25-statistikk for å prøve å nå sluttspillet.