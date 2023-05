Flere "Fast and Furious"-spinoffs er på vei

HQ

Mens det ser ut til at finalen i Fast and Furious franchise vil bli delt i tre deler i stedet for to, ser det ut til at serien også vil bli utvidet lenger ned på linjen med ytterligere spinoffs.

Som rapportert av Variety har Vin Diesel nå uttalt at det er flere Fast and Furious spinoffs i arbeid, noe som betyr at vi kan være i vente for flere eventyr som det vi fikk i Hobbs og Shaw.

Spesielt uttalte Diesel: "Jeg begynte å utvikle den kvinnelige spinoff ... i 2017 med andre spinoffs, og jo raskere jeg leverer finalen, jo raskere kan jeg lansere alle spinoffene."

Ut fra dette tyder tidslinjen for prosjektene på at spinoffene vil komme etter at hovedserien avsluttes med den andre eller tredje delen av Fast X.

Når det gjelder hvem som skal spille i den kvinneledede spinoffen, har Michelle Rodriguez (Letty) uttalt at hun er usikker på om hun vil fortsette å spille karakteren i dette foreslåtte prosjektet.

"Du gir stafettpinnen videre. Du tar baksetet. Du går til passasjersiden. Når det kommer neste generasjon, må du gjøre det. Det er den eneste måten å la dem definere fremtiden på."

Gleder du deg til enda flere Fast and Furious -filmer?