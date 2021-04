Flere FPS Boost-titler til Xbox Series annonseres "snart"

Du ser på Annonser

Tidligere i år introduserte Microsoft "FPS Boost", som er et gratis initiativ som innebærer at divere Xbox One-spill oppdateres på Xbox Series X og S med høyere og mer stabil bildehastighet. Til nå har diverse Bethesda-spill fått behandlingen, samt store titler som Watch Dogs 2, og er som lovet flere på vei.

Microsofts "Director of Program Management" Jason Ronald har avslørt via Twitter at ventetiden på flere FPS Boost-titler tilsynelatende ikke blir lang. Han svarte nemlig enkelt og greit "soon" da noen spurte om når neste annonsering kommer.

Hvilke spill synes du skal få FPS Boost neste gang?