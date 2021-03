Flere karakterer inntar Puyo Puyo Tetris 2

Du ser på Annonser

Sega fortsetter med å utvide det populære Puyo Puyo Tetris 2. I januar ble Sonic the Hedgehog lagt til som spillbar karakter, forrige måned kom en modus for fargeblinde samt flere nye karakterer. Nå er det på tide med enda mer gratisinnhold, i form av fire spillbare figurer, fire nye låter samt at PlayStation-eiere endelig kan spille med/mot hverandre mellom konsollgenerasjonene.

Her er en komplett liste over de nye tilskuddene:

Four New Characters



Harpy (voiced by Risa Taneda)



Ragnus (voiced by Akira Miki)



Legamunt (voiced by Yuuki Ishikari)



Rozatte (voiced by Shuusaku Shirakawa)



Four New Songs





"Koisuru Saikyou Kakutou Joou" from Puyo Puyo!!'s Rulue battle



"Puyo! Boss Manzai (Demo from Puyopuyo)" from Puyo Puyo!!'s boss skit



"Lets! Saishuu Puyo Shoubu!" from Puyo Puyo 7's last boss battle



"Escape from the City - Cash Cash RMX" from Sonic Generations



Spectator Mode - A "Spectator Mode" has been added to watch online "VS" and "Skill Battle" matches.

Super Spicy Difficulty - "Super Spicy" bosses are even more difficult than the already difficulty "Spicy" bosses, but defeating them has a high chance of earning you a high level item card.

Takk, Nintendo Life