Flere klassiske LucasArts-spill kommer til Prime Gaming i sommer

PrimeGaming-abonnenter kommer til å få bryne seg på tre klassiske LucasArts-eventyr i sommer. Det første spillet er The Secret of Monkey Island: Special Edition den 1. juli, etterfulgt av Indiana Jones and the Fate of Atlantis den 1. august og til slutt Sam & Max: Hit the Road den 1. september. Som alle andre spill fra Prime Gaming kommer disse til å være dine å beholde for alltid når de er lagt til i ditt bibliotek.

Dette er ikke alt abonnenter har å se frem mot i nærmeste fremtid, ettersom Games With Prime-tilbudet for juli nylig ble avslørt. Denne måneden er det Batman: The Enemy Within, Rad, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef og Portal Dogs som kan lastes ned uten ekstra kostnad.