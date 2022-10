Flere nye bilder av Googles nye Pixel Watch

HQ

Vi har visst lenge at Google jobber med en smartklokke, som mest sannsynlig vil hete "Pixel Watch". Den blir formelt avduket senere i dag (kl. 16.00), men vi har allerede fått en nærmere titt på utseendet.

Det har seg nemlig slik at Twitter-bruker Steve H. McFly har fått tak i nye pressebilder av klokken, og det ser ut til at vi kan glede oss over ganske mange dedikerte reimer fra Google selv. Du kan sjekke dem ut nedenfor. Prisen er ikke kjent ennå, og fremfor alt er det ingen garanti for at Google lanserer klokken, eller Pixel 7-serien, i Norge i det hele tatt (gitt hvor uinteresserte de har vært tidligere).