Flere nye Digimon-spill er under utvikling

Digimon-fans har hatt et veldig bra 2022. I sommer ble Digimon Survive sluppet til overraskende gode anmeldelser, og nå har det blitt avslørt at Digimon World: Next Order kommer til Steam og Nintendo Switch neste år.

Digimon World: Next Order er et JRPG som opprinnelig ble sluppet på PS Vita og PS4 tilbake i 2016. Det er imidlertid ikke alt fansen kan se frem til, ettersom produsent Kazumasa Habu avslører at det er flere Digimon-spill under utvikling:

Digimon ble skapt av Bandai og startet livet som virtuelle kjæledyr i stil med Tamagotchi. Siden den gang har det vært både anime-serier, filmer og en rekke videospill.