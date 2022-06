Flere skjermbilder og ny trailer fra Warhammer 40,000: Darktide

HQ

Den svenske utvikleren Fatshark har nylig kunngjort at Warhammer 40,00: Darktide kommer til å vises frem under Summer Games Fest, som begynner den 9. juni. Men vi trenger ikke vente til da for å få noen livstegn fra dette brutale actioneventyret, siden vi nå har fått en forsmak i form av em kort trailer og noen skjermbilder.

Spillet er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling innen lanseringen 13. september på både PC og Xbox Series (det slippes også rett på Game Pass). De to utgavene som kan velges mellom beskrives under videoen og bildene.

HQ

Warhammer 40,000: Darktide ($39.99)



The Atoman Star Weapon Trinket: A cosmetic weapon trinket awarded to those who answered in the hour of Atoma's need.



Vanguard of the Imperium Portrait Frame: A cosmetic portrait frame reserved for those first to enter the fray, and last to leave it.



Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition ($59.99)