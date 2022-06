Flere spillselskap protesterer mot strengere abortlover i USA

HQ

Rett før helgen ble det bekreftet at USAs høyesterett hadde besluttet å oppheve den historieske Roe mot Wade-avgjørelsen, som beskyttet kvinners rett til selvbestemt abort. I stedet for å ha det som en konstitusjonell rettighet, er det nå opp til hver enkelt delstat å bestemme hvilke lover som skal gjelde for reproduktive rettigheter. Det ser ut til at det allerede begynner å bli virkelig vanskelig (om ikke umulig) i enkelte delstater, og kritikken har ikke latt vente på seg.

Selv om dette generelt blir sett på som et stort steg tilbake med de fleste europeiske øyne, er det tydelig at den amerikanske spillindustrien heller ikke er fornøyd. Mange av selskapene vil gjøre det de kan for å hjelpe sine ansatte på forskjellige måter, og mange av dem samt bransjeveteraner har delt sin kritikk mot USAs høyesterett på Twitter.

Du kan finne noen av de med rette opprørte Twitter-innleggene vi så denne helgen nedenfor.