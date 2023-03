Flere Star Wars-filmer er skrinlagt, Taika Waititi jobber fortsatt med filmen sin

HQ

Den siste Star Wars-filmen som ble utgitt på kino var den kritisk panorerte og dårlig mottatte Star Wars: The Rise of Skywalker. Mens Lucasfilm gjerne vil få den dårlige smaken av "I'm Rey Skywalker" ut av munnen vår, ser det ut til at et par Star Wars-filmer blir skrinlagt, og den neste nye filmen vi kan få i franchisen er satt til en utgivelse i 2025.

Dette ifølge Variety, og en fersk rapport som slår fast at både Star Wars-filmene fra Kevin Feige og Patty Jenkins er skrinlagt. Imidlertid sies Taika Waititis Star Wars-prosjekt fortsatt å være i arbeid.

Vi har ikke mye informasjon om Waititis Star Wars-film, men den kan spille regissøren i en hovedrolle, lik hans fremtredende opptreden som Adolf Hitler i Jojo Rabbit.

Vi vil finne ut mer om fremtiden til Star Wars i april, på Star Wars Celebration-konvensjonen i London. Inntil da vil hvilken Star Wars-historie som lander på kino neste gang forbli et mysterium.