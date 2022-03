Flere tegn på at Goldeneye 007 får en remaster

HQ

Ryktene om at det kommer en remaster av Nintendo 64-klassikeren Goldeneye 007 har florert på internett, inkludert en lekket liste over Achievements hos True Achievements.

Inntil videre er det ingen som har sagt noe helt konkret, men mye tyder på at det vil skje veldig snart. Spør du Jeff Grubb blir imidlertid annonseringen trolig holdt tilbake på grunn av krigen i Ukraina, ettersom Goldeneyes antagonister er russere. Han skrev følgende på Twitter:

"If it were planned to be announced, that's probably been put on hold due to Goldeneye's Soviet/Russian-military-heavy plot and characters".

Om dette virkelig er grunnen til at vi ikke har fått noen kunngjøring ennå er ukjent, men for noen dager siden ble varemerket for spillet i hvert fall forlenget.