Flere titalls døde etter israelsk luftangrep i Jabalia i en eskalerende konflikt Et angrep nær et folksomt marked har ført til ny bekymring over antallet sivile og kritisk infrastruktur i Gaza.

HQ Siste nytt om Israel og Palestina Vi vet nå at minst 44 palestinere har blitt drept etter en bølge av israelske luftangrep i Gaza, inkludert et direkte angrep på en politistasjon i Jabalia. Stedet, som ligger i nærheten av et travelt marked, skal ha blitt truffet av to raketter som etterlot seg knuste bygninger og dusinvis av sårede. Israels militære beskrev målet som et kommandosenter brukt av Hamas og Islamsk Jihad. I mellomtiden har barnesykehuset Durra Children's Hospital innstilt driften etter å ha blitt skadet, noe som ytterligere belaster et helsesystem som er i ferd med å smuldre opp. Den eskalerende voldsspiralen kommer samtidig som meklingsarbeidet fortsatt står i stampe, med økende tap av menneskeliv og få tegn til bedring. Palestinere tar farvel med sine døde slektninger ved Nasser-sykehuset etter et israelsk luftangrep mot teltene deres i Khan Yunis, sør på Gazastripen, 20. april 2025. // Shutterstock