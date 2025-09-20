Flere titalls drept da Israel rykker dypere inn i Gaza by

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Israel har trappet opp angrepet på Gaza by, utvidet bakkeoperasjonene og revet hele høyhus mens titusener av innbyggere flykter sørover. Militæret sier at de angriper underjordiske nettverk og befestede stillinger, mens helsemyndighetene i Gaza rapporterer om økende antall drepte og omfattende ødeleggelser. Ifølge helsemyndighetene i Gaza har 34 palestinere mistet livet under de siste angrepene. Opptrappingen kommer bare dager før flere vestlige land formelt skal anerkjenne en palestinsk stat i FN, noe som øker innsatsen både på slagmarken og på den diplomatiske arenaen. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!