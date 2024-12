Flere titalls mennesker omkom i en fotballkamp i Guinea

HQ

En tragedie har inntruffet i Guinea Conakry etter at en fotballkamp i Nzérékoré har ført til at flere titalls mennesker har mistet livet. I landets nest største by ble det avholdt en fotballkamp mellom Nzérékoré og Labé til ære for president Mamady Doumbouya, som kom til makten etter et kupp i 2021.

Men etter at fansen var uenige i en avgjørelse fra dommeren, begynte de å kaste stein og gjenstander og invadere banen. Politiet kom og brukte tåregass mot den rasende folkemengden, noe som førte til at tusenvis av tilskuere forsøkte å rømme fra stadion. "Det hele startet med en omstridt avgjørelse fra dommeren. Så invaderte fansen banen", sier et vitne.

Myndighetene har foreløpig oppgitt 56 bekreftede døde, men enkelte lokale medier snakker om "hundrevis". Ifølge leger som AFP siterer, ligger likene "på rekke og rad så langt øyet kan se på sykehusene" eller til og med "i gangene".

Ifølge en lokal journalist som BBC har vært i kontakt med, er internettilgangen i regionen begrenset. Guineas statsminister Bah Oury har sendt sine kondolanser og bedt om ro, mens lokale medier frykter at dødstallene kan være høyere.

Denne typen æresarrangementer er vanlige i den vestafrikanske nasjonen, til tross for kritikk fra opposisjonspartier, som ser disse arrangementene som forsøk på å legitimere Doumbouyas "ulovlige og upassende kandidatur", som det heter i Al Jazeera.