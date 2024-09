Flerspiller på delt skjerm kommer til LEGO Fortnite og en ny Dualsense Limited Edition-kontroller er på vei

HQ

For første gang noensinne kommer lokal flerspiller med delt skjerm til Fortnite. Men bare for LEGO Fortnite, underspillet som ble utgitt sent i 2023 i en enorm oppdatering, og har blitt større og større gjennom månedene.

Med denne modusen vil to spillere kunne spille sammen på samme LEGO Fortnite kart, jobbe og lage sammen. Epic Games beskriver denne modusen som spesielt praktisk for familier, med en voksen og et barn som jobber samtidig i denne familievennlige versjonen av Fortnite og overlevelsessjangeren.

Det som ikke er kjent ennå, er når denne funksjonen vil bli utgitt. Den vil fungere på både PS5 og PS4, så det er trygt å si at den også vil komme til Xbox. Litt vil Switch være i stand til å håndtere det? Det gjenstår å se.

Det er ikke den eneste nyheten Epic Games hadde for State of Play. Epic Games og Sony vil gi ut en Dualsense Wireless Controller Special Edition. Forhåndsbestillinger vil gå live 3. oktober.