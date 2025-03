Flerspillerspill dominerer fortsatt bransjen

HQ

Til tross for enkelte floppere som Concord og Star Wars: Hunters, ser det ut til at spillindustrien fortsatt domineres av flerspillertitler. Dette gjelder både hva folk spiller og hva utviklerne jobber med.

I Unitys rapport ser vi at 90 % av respondentene beskriver sitt nyeste spill som enten et flerspillerspill (58 %) eller et enspiller-spill med nettverksfunksjoner (32 %). Bare 6 % beskrev sitt siste spill som et sofaspill, og 4 % spilte et enspiller-spill uten nettverkstilkobling.

64 % av utviklerne jobber med prosjekter med flerspillerfunksjoner, som inkluderer lokalt samarbeid, og ytterligere 32 % jobber med enspiller-spill med nettverksfunksjoner. Selv om flerspillerfunksjonens kompleksitet kan få deg til å tro at den krever et større team, jobber team av alle størrelser med flerspillerspill, ifølge Unity. Noe som har skilt seg ut, er behovet for co-op, selv i spill som kanskje ikke ser ut til å trenge det ved første øyekast.

Covid-19-pandemien viste hvor viktig det er med både sofasamarbeid og samarbeidsspill på nett, ettersom det ble en av de få måtene folk kunne komme i kontakt med hverandre og tilbringe tid sammen på, sier Daniel Carmichael i Fika Productions. Med den nylige suksessen til Split Fiction er det tydelig at folk fortsatt liker å sitte sammen med en venn eller partner og spille spill.