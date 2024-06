Flintlock: Siege of Dawn slippes i juli og har fått ny trailer

HQ

Den noe unike Flintlock: Siege of Dawn, beskrevet av utviklerne A44 Games som "et eksplosivt Souls-like", har endelig fått en utgivelsesdato. Dette etter at det opprinnelig ble vist frem på denne tiden for to år siden, med en utgivelsesdato i løpet av fjoråret, men senere utsatt. Nå vet vi at tittelen, som ser ut til å låne tungt fra både God of War og Bloodborne, vil lanseres 18. juli, litt over en måned fra nå.

Ta en titt på traileren her og døm selv - står eksplosive sjeler på sensommermenyen din, tror du?