Flintlock: The Siege of Dawn har blitt spilt av en halv million spillere

Det ser ut til at Flintlock: The Siege of Dawn har fått en ganske imponerende mottakelse, for etter lanseringen 18. juli har actiontittelen fra A44 Games allerede nådd en halv million spillere.

I en pressemelding får vi vite at Flintlock: The Siege of Dawn har passert 500 000 spillere, men vi har ikke fått vite nøyaktig hvor mange av disse spillerne som kommer fra Game Pass, som tittelen var inkludert på under debutdagen. Det er ingen tvil om at i hvert fall en god del har lastet ned og testet spillet gjennom abonnementstjenesten.

Har du spilt Flintlock: The Siege of Dawn, og hva var dine tanker om spillet?