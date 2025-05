Flomkatastrofen i Niger i Nigeria forverres

HQ

Siste nytt om Nigeria . Vi vet nå at alvorlige oversvømmelser har herjet i deler av Niger i Nigeria, der minst 115 mennesker har omkommet og flere fortsatt er savnet, opplyser en beredskapsansvarlig fredag.

Lokale beredskapsmyndigheter sier også at tusenvis av hjem ble satt under vann i to lokalsamfunn, og at mange innbyggere fortsatt er savnet. Katastrofen kommer samtidig som landet går inn i den årlige regntiden, som historisk sett har utløst omfattende ødeleggelser.