Florence Pugh har hovedrollen i Netflix' filmatisering av John Steinbecks East of Eden

Netflix har annonsert massevis av nyheter og informasjon den siste tiden, og har blant annet presentert et første glimt av sin ambisiøse dramatisering av John Steinbecks legendariske roman Øst for Eden.

East of Eden skal ha premiere på strømmeplattformen på en ikke fastsatt dato i løpet av høsten, og er en historie som følger livet til Cathy Ames og Trask-familien når deres veier krysses over flere tiår i det 19. og 20. århundre i Nord-Amerika. Cathy, som denne gangen spilles av Florence Pugh, står i sentrum for historien, der hun prøver å finne sin plass i en verden med raskt skiftende sosiale paradigmer og en blomstrende industri i California.

East of Eden er en begrenset serie på syv episoder, og i hovedrollene ser vi også Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciaran Hinds, Joseph Zada og Joe Anders. Serien ledes av showrunner Zoe Kazan og Joe Stuart, og har planlagt premiere til høsten.

Når det gjelder det offisielle sammendraget, har Netflix delt følgende beskrivelse, samt en teaser-trailer som du finner nedenfor.

"Serien spenner over flere tiår i livet til Cathy og Trask-familien, og er omkranset av den amerikanske borgerkrigen og første verdenskrig. I løpet av årene krysses deres veier med mennesker som Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), en ire som kom til California der han stiftet familie og ble kjent med landet, og Lee (Hoon Lee), en kinesisk amerikaner hvis intellekt bare overgås av hans evne til å gi omsorg til dem som trenger det mest, og Faye (Martha Plimpton), en bordelleier hvis åpne hjerte kan føre til hennes undergang.

"Det er et portrett av en familie, men også av et samfunn i rask endring, der menn og kvinner må navigere i vanskelige avgjørelser og stå ansikt til ansikt med det faktum at du til syvende og sist er det du velger."