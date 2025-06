Florence Pugh og A24 sies å være blant de som prøver å redde Tiny Chef

HQ

Du er kanskje litt kjent med The Tiny Chef Show, ettersom barneserien i det siste har blitt ganske populær på sosiale medier etter at Nickelodeon kansellerte den, noe som ble markert av en hjerteskjærende og emosjonell kunngjøring fra skaperen som inneholdt den ikoniske hovedpersonen som reagerte på de triste nyhetene. Dette har ført til at mange ønsker å redde serien, så mye at et crowdfunding-initiativ har blitt satt opp, et initiativ som til og med har fått støtte fra Florence Pugh og A24.

Dette har blitt avslørt av medskaperen Rachel Larsen i et intervju med Vulture, som forteller oss at "Florence Pugh er en stor fan, så hun la nettopp ut en av videoene på nytt. Melissa McCarthy. Dette er mennesker vi beundrer og elsker, og Chef er en fan av. Og A24 sendte oss nettopp en melding."

Så langt har rundt 80 000 dollar blitt samlet inn til serien, hvorav 60 000 dollar kommer fra engangsdonasjoner og ytterligere 20 000 dollar fra fanklubbens medlemmer. Dette har ført til en viss optimisme når det gjelder fremtiden til Tiny Chef, ettersom medskaperen Ozi Akturk forklarer at "han ikke kommer til å gi opp", noe Larsen utdyper med følgende.

"Akkurat nå er han litt trist, men han er så uforutsigbar! Jeg føler at hans neste eventyr kommer til å bli sjokkerende - enten det er en film, et nytt matlagingsprogram eller et varietéshow. Det neste han gjør kommer til å være ulikt noe annet han har gjort. Vi kan lage gode ting uansett. Folk bør følge med og se på reisen hans. Vi er ett av så mange show i denne situasjonen, og vi fanget bare dette øyeblikket, men kanskje det finnes en ny vei fremover."

Uansett ser det ut til at Tiny Chef vil være tilbake, selv om det betyr på en annen måte enn det han ble kjent for med Nickelodeon i løpet av sine første par sesonger.