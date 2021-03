Du ser på Annonser

Nylig, under Square Enix Presents, fikk vi endelig vite hva Project Athia, Luminous Productions' mystiske spill, heter. Det har fått tittelen Forspoken, og i den seneste traileren fikk vi også noen gameplay-glimt.

Nå har det også kommet en del bilder via Twinfinite, som gjør at vi kan studere de glimtene litt mer. Vi vet dessuten at hovedpersonen Frey Holland spilles av Ella Balinska (Charlie's Angels).

Spillet kommer i 2022 til PS5 og PC.