Flykt til et fantasiland ulikt noe annet i Crimson Desert, ute nå

Så lenge vi har spilt videospill har de gitt oss en fluktmulighet fra virkeligheten. De lar oss ta av oss dress og slips, ta på oss rustning og reise gjennom et landskap vi aldri har sett før. Det er lenge siden et spill oppnådd dette så bra som Crimson Desert, som fordyper oss i en levende verden, fullpakket med timevis med innhold.

Crimson Desert følger Kliff, en dyktig kriger og medlem av Greymanes-klanen. Når Greymanes blir overfalt av den rivaliserende Black Bears-klanen og de overlevende blir spredt rundt i Pywel, er det opp til deg å gjenforene dem og gjenopprette deres tidligere prakt. Du vil reise gjennom vidstrakte, distinkte landskap, kjempe mot mennesker, monstre og mekaniske farer som er klare til å sette en tidlig stopper for oppdraget ditt, og du vil møte en rekke varierte og unike karakterer i denne enestående fantasy-settingen.

Med fokus på spillerfrihet lar denne actioneventyropplevelsen deg være skaperen av din egen skjebne. Enten du vil fullføre hovedoppdraget så raskt som mulig, eller bruke timevis på utforskning, enten du bare vil kjempe med nevene eller bruke et utvalg av våpen du har til rådighet gir Crimson Desert deg alle funksjonene du trenger for å spille på din måte.

Du har sikkert hørt om spillet allerede, og hvis det fortsatt er en snev av skepsis igjen, der du tror det er en hake ved det, har vi en nyttig video nedenfor som forklarer hvorfor du bør tro på hypen. Crimson Desert er rett og slett så bra, og det er ute nå på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.