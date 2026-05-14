Flytt deg over Happy Gilmore, Will Ferrells The Hawk ser ut til å ta over Netflix i juli

Det ser ut til å være en formel som produksjonsselskapene liker å bruke når de lager komiske golfserier og -filmer i det siste, for hvis vi ser på Happy Gilmore 2 og Apple TV's Stick, handler premisset stort sett om en golfspiller som har kommet over kneika og vender tilbake til sporten han en gang dominerte. Netflix kommer til å kjøpe seg inn i dette oppsettet nok en gang i månedene fremover når The Hawk kommer.

Denne komediefilmen følger Lonnie "The Hawk" Hawkins (Ferrell), den eksentriske og ville golfspilleren som vender tilbake til sporten for å gjenvinne sin berømmelse, bare for å bli møtt med en rekke utfordringer i form av at folk ikke lenger vet hvem han er, og likeledes i form av hans gullgutt av en sønn som for tiden dominerer sporten.

Det offisielle sammendraget for The Hawk finner du nedenfor: "Lonnie Hawkins, (Will Ferrell) 2004s beste golfspiller, kjemper på de siste ni i karrieren for å gjenfinne magien. Kroppen hans sier at han skal legge opp, men hjertet sier at han ikke er ferdig ennå. Ekskona og sønnen Lance, golfens nye gullgutt, vet at han er ferdig. Men med én major igjen å vinne for å fullføre golfens Grand Slam, nekter Lonnie å tro at han er noe annet enn ett slag unna det største comebacket i golfhistorien."

The Hawk er nesten her, da komediefilmen har premiere på Netflix 16. juli. Filmen har Ferrell i hovedrollene, i tillegg til Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson og Chris Parnell, og du kan se teaser-traileren nedenfor.