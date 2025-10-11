Flytt deg, Jared Leto, David Dastmalchian vil prøve seg som Morbius

HQ

Ettersom Sonys Spider-Man-skurkeunivers nå (heldigvis) har gått i graven, er det håp om at noen av disse kjente figurene etter hvert vil debutere i Marvel Cinematic Universe. Med en ny Spider-Man-film som kommer ut sommeren 2026 (forutsatt at innspillingen kommer raskt i gang igjen etter Tom Hollands skade), er det potensial for at noen overraskende ansikter dukker opp, figurer som ellers har mislyktes i Sonys forsøk?

Med Marvel er det alltid uklart, men det er en mann som håper at han til slutt vil få sjansen til å gi liv til en karakter som Sony nylig bæsjet kongelig i senga med. Etter fiaskoen og memeingen som var Morbius, har David Dastlmalchian avslørt at han gjerne vil prøve seg på å bli Morbius i MCU.

I en samtale med The Direct uttrykker den samme mannen som portretterte Polka-Dot Man i The Suicide Squad følgende.

"Jeg har alltid hatt lyst til å prøve meg på Morbius, den levende vampyren. Jeg ville elske å få muligheten til å spille Dr. Michael Morbius. Å, herregud. Det er så mange flotte karakterer i MCU, og jeg har alltid vært en fan av skrekk og merkelige karakterer. Hvem som helst fra West Coast Avengers ville vært morsomt for meg å få leke med."

Hvis ikke Morbius, bemerket Dastlmalchian også at han også ville være interessert i å ta et spinn på en annen vampyrisk Marvel karakter, og la til :

"Jeg elsker ideen om Marvel-versjonen av Dracula, som jeg alltid har elsket. Jeg tenkte at noen av monstergreiene, Midnight Suns, det som var en del av de gamle Defenders, ville vært kult."

Så der har du det Marvel, når det blir tid for å bringe en vampyr inn i MCU, vet du hvem du skal ringe. Tror du Dastlmalchian ville gjort en god Morbius eller Dracula?