Flytt dere, For Honor og Gorn: Half Sword er kommet for å bli!

Under Convergence Games Showcase i går kveld presenterte utvikleren Half Sword Games et nytt glimt av gameplay for sin kommende middelalderske fysikkbaserte kampsimulator Half Sword.

Dette er i praksis et spill som befinner seg et sted mellom Gorn og For Honor, og handler om å bruke våpen og rustninger fra 1400-tallet til å kjempe på en arena i et forsøk på å stige i gradene og avansere fra bonde til ridder. Det fysikkbaserte elementet gjør at handlingen til tider ser både morsom og tåpelig ut, men også ganske intrikat og avhengig av spillerens evne til å veve, blokkere og slå til ved de beste anledninger.

Det er uklart når Half Sword kommer til PC, men du kan se den nye traileren nedenfor, som også er helt blodfri, noe som gjør den ideell for alle som synes blod og gørr i spill er urovekkende.