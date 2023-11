Flytt grensene med Motorolas Edge 40 Neo

HQ

Vi har prøvd en god del smarttelefoner i årenes løp som en del av Quick Look -serien vår, og i samme ånd fortsetter vi denne satsingen ved å ta en titt på Motorola Edge 40 Neo.

Denne telefonen drives av et Mediatek 7030-brikkesett og har en 6,55-tommers pOLED-skjerm på 144 Hz med Dolby Atmos-lyd. Den leveres også med et batteri som kan hurtiglades til 50 % på 15 minutter, samtidig som den er IP68-klassifisert for å beskytte den mot å bli senket ned i grunt vann i opptil 30 minutter.

For å finne ut om Motorola Edge 40 Neo er noe for deg, kan du ta en titt på den nyeste Quick Look nedenfor, der Magnus deler en rekke tanker og meninger om enheten.