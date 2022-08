Oppfølgeren til det helsprøe samarbeidsspillet Moving Out ble annonsert under tirsdagskveldens Gamescom-åpning, enkelt og greit kalt Moving Out 2. Så hvis du har lyst til å flytte ut igjen digitalt, kan du gjøre det neste år når tittelen kommer til Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series. Det vil være 50 nye nivåer du kan prøve å bære møbler og andre gjenstander rundt i, enten alene eller med opptil tre venner lokalt eller med cross-play på nett.

