FN-eksperter ber FIFA og UEFA om å suspendere Israel fra internasjonale fotballturneringer

En gruppe på ni eksperter fra FN har sendt en uttalelse der de ber FIFA og UEFA, de styrende organene for fotball i verden og Europa, om å suspendere Israels landslag fra internasjonale konkurranser, "som en nødvendig respons på det pågående folkemordet i de okkuperte palestinske områdene".

Ekspertene viser til en studie fra FNs undersøkelseskommisjon for de okkuperte palestinske områdene (inkludert Øst-Jerusalem og Israel) den 16. september, som konkluderte med at Israel begår folkemord, en studie som føyer seg inn i rekken av internasjonale organer som har kalt det et folkemord. Sporten må derfor "ikke lukke øynene for alvorlige menneskerettighetsbrudd, særlig ikke når plattformene deres brukes til å normalisere urettferdighet".

De ber om at land som arrangerer eller deltar i internasjonale konkurranser må suspendere det israelske laget, fordi "det er et juridisk og moralsk imperativ å iverksette alle mulige tiltak for å få slutt på folkemordet i Gaza nå", og minner om at andre stater som har begått massive menneskerettighetsbrudd tidligere har blitt suspendert.

FN-ekspertene er imidlertid enige om at individuelle idrettsutøvere og spillere ikke bør utestenges, ettersom det ikke bør være noen diskriminering eller sanksjoner mot enkeltpersoner på grunn av deres opprinnelse eller nasjonalitet. "Vi har alltid hevdet at enkeltpersoner ikke kan bære konsekvensene av de beslutningene deres regjering tar".

Du kan lese hele uttalelsen og navnene på underskriverne av uttalelsen (spesialrapportørene for kulturelle rettigheter, diskriminering og Palestina-konflikten, samt arbeidsgruppen for menneskerettigheter) her.