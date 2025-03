FN reduserer matrasjonene til rohingya-flyktninger på grunn av pengemangel

HQ

Siste nytt om Bangladesh . Verdens matvareprogram (WFP) har kunngjort en reduksjon i matrasjonene til rohingya-flyktninger i Bangladesh, ettersom pengemangel fortsetter å påvirke den humanitære innsatsen.

Den månedlige godtgjørelsen per flyktning vil nå være på 12 dollar, ned fra 12,50 dollar, ettersom WFP navigerer i en situasjon med alvorlige økonomiske begrensninger. Til tross for reduksjonen håper myndighetene at donasjoner vil bidra til å forhindre ytterligere kutt, noe som tidligere har ført til en økning i underernæring.

Bangladesh er fortsatt vertskap for over én million rohingya-flyktninger i Cox's Bazar-leirene, som flyktet fra volden i Myanmar. Selv om FN fortsatt er forpliktet til å gi støtte, er det økende bekymring for den langsiktige bærekraften i denne innsatsen.