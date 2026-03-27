FN stempler slavehandel som "den alvorligste forbrytelsen mot menneskeheten" i en banebrytende avstemning
Resolusjonen støttes av afrikanske og karibiske nasjoner og krever oppreisning til tross for vestlig splittelse.
FN har vedtatt en banebrytende resolusjon som formelt beskriver den transatlantiske slavehandelen som "den alvorligste forbrytelsen mot menneskeheten", noe som markerer et viktig politisk skritt i retning av å anerkjenne dens historiske konsekvenser. Tiltaket, som støttes av Den afrikanske union og Det karibiske fellesskap, krever også erstatning som en konkret måte å gjøre noe med århundrer med urettferdighet på.
Initiativet ble drevet frem av John Dramani Mahama, som formulerte avstemningen som en moralsk forpliktelse til å hedre millioner av ofre. I alt 123 land støttet resolusjonen, mens nasjoner som USA og Israel stemte imot, og flere europeiske land avsto fra å stemme.
Det transatlantiske systemet tvangsflyttet mer enn 15 millioner afrikanere i løpet av fire århundrer, og formet globale økonomiske og sosiale strukturer som fortsatt påvirker ulikhet og utvikling i dag.