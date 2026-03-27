FN stempler slavehandel som "den alvorligste forbrytelsen mot menneskeheten" i en banebrytende avstemning

FN har vedtatt en banebrytende resolusjon som formelt beskriver den transatlantiske slavehandelen som "den alvorligste forbrytelsen mot menneskeheten", noe som markerer et viktig politisk skritt i retning av å anerkjenne dens historiske konsekvenser. Tiltaket, som støttes av Den afrikanske union og Det karibiske fellesskap, krever også erstatning som en konkret måte å gjøre noe med århundrer med urettferdighet på.

Initiativet ble drevet frem av John Dramani Mahama, som formulerte avstemningen som en moralsk forpliktelse til å hedre millioner av ofre. I alt 123 land støttet resolusjonen, mens nasjoner som USA og Israel stemte imot, og flere europeiske land avsto fra å stemme.

Det transatlantiske systemet tvangsflyttet mer enn 15 millioner afrikanere i løpet av fire århundrer, og formet globale økonomiske og sosiale strukturer som fortsatt påvirker ulikhet og utvikling i dag.