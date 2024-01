Focus Entertainment skifter navn

HQ

Focus Entertainment, utgiveren bak A Plague Tale og Warhammer 40,000: Space Marine 2, skifter navn til PulluP Entertainment. Dette skjer i forbindelse med utnevnelsen av en ny viseadministrerende direktør og en omorganisering av selskapets arbeid.

"Med forbehold om aksjonærenes godkjennelse", heter det i et offisielt dokument fra Focus Entertainment. "Som vil bli innkalt til en kombinert generalforsamling 28. februar for å stemme over endring av Focus Entertainments firmanavn, er Fabrice Larue glad for å kunngjøre at disse tre divisjonene vil bli samlet under et nytt paraplymerke fra 1. april 2024: PulluP Entertainment."

Dette er andre gang Focus skifter navn. I 2021 skiftet det fra Focus Home Interactive til Focus Entertainment. Vi vet ikke hvor PulluP kommer fra. Kanskje Focus som et nyttårsforsett bestemte seg for å prøve litt gymnastikk.