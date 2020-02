Følg Gamereactor direkte fra IEM Katowice (som nå er stengt for publikum)

I samarbeid med Acer arrangerte Gamereactor en konkurranse hvor to heldige vinnere vant en VIP-tur til en av årets største esportsbegivenheter, IEM Katowice 2020. I går formiddag reiste vi dermed ned dit, men på kvelden kom IEM med dårlig nytt.

Turneringen er ikke avlyst, men det er ikke tillatt for publikum å være en del av begivenheten i arenaen. Vi står dog fortsatt utenfor, og videoen nedenfor er tatt opp bare få timer før den endelige avgjørelsen ble tatt.

Vi oppdaterer dere etter hvert om hva som skjer, og hvordan turen går.

