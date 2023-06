Folk bør innse at det tar fire til seks år å lage store spill nå

HQ

Vi måtte bare vente fire år mellom Uncharted: Drake's Fortune og Uncharted 3: Drake's Deception, fem år fra Gears of War til Gears of War 3 og seks år mellom Halo: Combat Evolved og Halo 3, så mange har nok fått inntrykk av at det er lett og raskt å lage spill. Dette er selvsagt bare tull. Alle nye oppfølgere forventes nå å være større og bedre enn forgjengeren, samtidig som at både skjermer og maskinvare blir stadig sterkere slik at folk vil se stadig penere ting. Nå minner spillskaperne oss på dette.

I et intervju med Axios sier Matt Booty, sjefen for Xbox Game Studios, at det ikke er så rart at titler som Perfect Dark og Fable tar såpass lang tid, for de ble annonsert veldig tidlig i prosessen, og det er fortsatt en lang vei å gå:

"Jeg tror at bransjen og fansen var litt for sent ute til å forstå at spill ikke lenger tar to eller tre år, men fire, fem og seks år (å lage spill red.anm). Graden av detaljrikdom som vi er i stand til å levere bare øker. Spill blir bare mer og mer ambisiøse som kunstform."

Regissøren av God of War, Cory Barlog, er helt enig, og det bekymrer han:

"Ja, han har så rett. Det har vært slik en stund. Det er utmattende å arbeide på én ting så lenge. Enda verre for spill som er under utvikling i 8+ år. Et 10 år langt langt prosjekt ville sannsynlig drept meg. Dessverre kommer det bare til å ta enda mer tid etter hvert som maskinvare-generasjonene går fremover."

Som Barlog sier har jo dette vært trenden en stund, og med spill som The Elder Scrolls VI, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Senua's Saga: Hellblade II er det ingen tvil om at det utviklingen tar stadig lenger tid. Ganske forståelig når alt må se, høres og føles stadig bedre ut, så da er det vel ikke rart spill koster mer også?