Folk er ikke leie av superhelt-filmer

HQ

Personlig mener jeg at DC-filmene ikke har vært gode siden Nolans Batman-trilogi og at Marvel-prosjekter har stupt i kvalitet etter Avengers: Endgame, så undertegnede har nok gått litt lei av filmer og serier basert på superhelter. Eller, har jeg egentlig det når tanken på sesong to av Invincible og mer The Boys gjør meg glad. Nei, da sier jeg meg heller enig med Chris Miller, en av produsentene og medforfatterne av Spider-Man: Across the Spider-Verse.

I en prat med Rolling Stone sier nemlig Miller at folk ikke har gått lei av superheltfilmer, men i stedet er trett av å se filmer som følger den eksakt samme oppskriften vi har fått servert altfor mange ganger før. Medprodusent Phil Lord legger til:

"Publikum i kinosalen kan ikke leve av Easter Eggs og avsløringer."

Hva mener du?