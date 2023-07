Folk tror Twitter dør igjen etter nye begrensninger

HQ

Det tok ikke lange tiden fra Elon Musk kjøpte Twitter til det ble gjort noen endringer som fikk mange til å lage brukere på andre sosiale medier, men det hadde faktisk vært rolig igjen en stund frem til helgen som var.

På lørdag kunngjorde Musk nemlig at Twitter nå har begynt å sette begrensninger for hvor mange meldinger du kan lese hver dag. Som om det ikke var nok i seg selv varierer antallet basert på hvilken type konto du har. For verifiserte kontoer er grensen 6000 meldinger per dag, uverifiserte medlemmer som har vært der en stund er 600 og for nye er grensen 300. Topp det hele med at det nå ikke lenger er mulig å sjekke tweets via nettet hvis du ikke har en Twitter-konto, så er det ikke rart at ExitTwitter, Twittertrash og slik har trendet de siste dagene.

Likevel bør det nevnes at begrensningene blant annet skyldes et ønske om å stoppe at forskjelleige AI-verktøy samler inn informasjon om Twitter-brukere, så Musk og kompani har i alle fall en smågrei offisiell begrunnelse for endringene.