Folk under 18 år får ikke lenger lov til å se livestreams etter klokken 22 i Kina

Selv om Kina tidligere så ut til å åpne seg mer for utenlandske spillutviklere og konsollprodusenter i tillegg til å akseptere spill som en legitim hobby for innbyggerne å glede seg over på fritiden, har de snudd bordene de siste årene. I stedet gjør regimet det stadig vanskeligere for studioer å utvikle spill og for forbrukere å spille dem.

Ifølge Reuters har den kinesiske statens nasjonale radio- og tv-administrasjon innført en regel som gjør det ulovlig for barn og unge under 18 år å se livestreams etter klokken 22 og at de ikke har lov til å drikse streamere uten samtykke fra en foresatt.

Det er ikke helt kjent hvordan, men administrasjonen sier at de vil tvinge seere under 18 av livestreams etter klokken 22:

"They will also need to strengthen the management of peak hours for such shows and shows will need to be "forcibily" turned off by 10 p.m. local time for users of their parental control "youth mode" functions, it added."