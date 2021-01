Football Manager 2021 setter rekorder for serien

Du ser på Annonser

Fjorårets Football Manager kom senere enn vanlig, men du skal ikke utelukke at Sports Interactive og Sega vurderer å gjøre slutten av november til seriens vanlige lanseringsvindu fremover.

Nå kan utviklerne nemlig fortelle at Football Manager 2021 passerte en million solgte eksemplarer den 2. januar, noe som betyr at det har blitt seriens raskest selgende spill. I kjent stil er det sannelig ikke mange som har lagt det fra seg tidlig heller, for over 900,000 av disse spilte det fortsatt i forrige uke.