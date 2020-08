Football Manager 2021 utsettes, men kommer i år

Utviklingen av spill har selvsagt vært ekstra vanskelig for de aller fleste i år på grunn av Covid-19, men noen som får føle det enda mer er sportsspillstudioene. De må tross alt ta høyde for hvordan ligasystemene vil endres, hvilke overgangsvinduer som gjelder, endringer av regler og lignende, så beskjeden fra Sports Interactive bør ikke komme som et sjokk.

Miles Jacobson, "Studio Director" hos Sports Interactive, kan nemlig bekrefte at Football Manager 2021 vil lanseres "senere enn originalt planlagt", noe som nok betyr at vi må vente lenger enn den vanlige tiden rundt slutten av oktober eller begynnelsen av november. Den gode nyheten er at det i alle fall vil komme til flere plattformer enn noen gang før kalenderen sier 2021.