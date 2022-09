Football Manager 2023 lanseres den 8. november

Mens en drøss med spill utsettes har Sports Interactive og Sega klart å gi oss et nytt FM hver år. 2022 er intet unntak. Faktisk byr det på noe ekstra spesielt.

Utviklerne avslører at Football Manager 2023 vil lanseres på PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android, iOS og PlayStation 5 den 8. november. Jepp. Den ekstremt populære serien er endelig tilbake på PlayStation selv om det altså bare gjelder den nyeste konsollen. Samtidig kan både PC- og Xbox-spillere juble over at spillet slippes rett på Game Pass.

Når det gjelder selve gameplayet loves vi mer informasjon om dette senere denne måneden og i oktober.