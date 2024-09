Football Manager 25 lanseres i november

Mens Football Manager -serien fra Sports Interactive har blitt stadig mer populær, har utvikleren sett på måter å forbedre og forbedre opplevelsen på. En av disse metodene er å bytte motor til plattformen Unity, noe vi får se for første gang i løpet av de kommende månedene når Football Manager 25 kommer til PC, konsoller og mobil.

HQ

Sega og Sports Interactive har offisielt satt en debutdato på simuleringsprosjektet, og bekrefter at vi kan se frem til ankomsten 26. november 2024. Når vi snakker om hvilke endringer som vil være i butikken i årets avdrag, forklarer en pressemelding :

"FM25s brukergrensesnitt har blitt fullstendig fornyet, ved å bruke innsikt i hvordan forskjellige typer mennesker spiller spillene våre for å produsere en opplevelse som er glattere og smartere i navigasjonen uten å gå på kompromiss med detaljene.

"Forbedret grafisk virkelighetstrohet og nye volumetriske spilleranimasjoner hentet fra ekte fotballkamper bringer spillerne nærmere handlingen på kampdagene.

"Kvinnefotballen gjør sin etterlengtede seriedebut i FM25, og føyer seg sømløst inn i herrefotballen i én verden, ett økosystem. Spillerne kan gå nye veier med kvinnefotballen eller fordype seg dypere i det vakre spillet enn noen gang før, takket være SIs nye flerårige partnerskap med Premier League."

Som Football Manager 25 vil, i likhet med sine forgjengere, debutere på en rekke plattformer, har Sports Interactive også bekreftet de nøyaktige utgivelsesplattformene og datoene. PC- og Mac-versjonen (basen FM25) kommer samtidig med FM25 Console -utgaven på Xbox og PS5 (tilsynelatende er det ikke planlagt noen PS4-utgave) 26. november. Nintendo Switch-versjonen vil være FM25 Touch -versjonen som er planlagt til 3. desember. Og når det gjelder FM25 Mobile, vil dette være eksklusivt for Netflix ved lanseringen 26. november, og vi blir informert om at Mobile -utgaven er den eneste som ikke har tatt spranget til Unity som motor.

Vi får vite at vi kan forvente flere detaljer om FM25 Touch -utgaven i løpet av de kommende ukene, og at forhåndsbestillinger for FM25 Console vil starte på et senere tidspunkt enn FM25-basisutgaven for PC og Mac, som er tilgjengelig for forhåndskjøp nå.