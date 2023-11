For fjerde gang noensinne solgte Xbox Series mer enn PS5 i Japan i forrige uke

HQ

Selv om Microsoft har jobbet for å utvide Xbox-varemerket i Japan, er det ikke til å stikke under en stol at Xbox har slitt med å holde tritt med Sonys PlayStation i landet. Faktisk er forskjellen i markedsandel så stor at PS5 så å si aldri selger dårligere enn Xbox Series X/S i Japan, og når det skjer, er det som regel på grunn av lagerproblemer eller andre omstendigheter.

I forrige uke rapporterte Famitsu (takk, VGC) at Xbox Series X/S klarte å utkonkurrere PS5 i Japan, for bare fjerde gang noensinne. Det ble solgt 3 301 Xbox Series-enheter, hvorav 2 903 var Xbox Series X-enheter og 398 var Xbox Series S-enheter. Når det gjelder PS5, ble det bare solgt 2 903 enheter, hvorav 2 717 var vanlige PS5 og 216 var de heldigitale variantene.

Det er uklart hvorfor PS5 solgte så dårlig i Japan i forrige uke, men med tanke på historikken er det utvilsomt en grunn til at Xbox nok en gang tok innersvingen på Sonys system.