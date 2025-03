For første gang står to brødre øverst på pallen i en motorsykkelkonkurranse

HQ

Márquez-brødrene Marc og Álex skrev historie i motorsykkelsporten da de inntok første- og andreplassen på pallen i Buriram i Thailand på søndag. En perfekt start for den eldste av brødrene, Marc, som har vunnet MotoGP seks ganger, og som nå er favoritt til å vinne sin niende verdensmestertittel sammenlagt (medregnet 125cc og Moto2). Et bemerkelsesverdig comeback for en fører som så ut til å ha mistet konkurranseinstinktet siden 2019.

Søndagens løp endte på samme måte som lørdagens sprint, med Marc først, etterfulgt av Álex og Francesco Bagnaia (to ganger verdensmester og Márquez' lagkamerat hos Ducati - men rival i kampen om tittelen).

Til tross for den forutsigbare avslutningen hadde løpet noen få vendinger, inkludert et øyeblikk da Marc bremset ned og tilsynelatende lot seg passere av Álex. Det viste seg at det var et taktisk trekk: Han måtte øke trykket i dekkene sine i en viss prosentandel av rundene, og for det trengte han å ha en sjåfør foran seg for å gi fordekket mer varm luft. Og med bare fire runder til slutt tok Marc ledelsen igjen.

Dette var første gang i MotoGP-historien (tidligere kjent som 500cc) at to brødre var første og andre på pallen. Bare to ganger tidligere har to brødre stått på samme pallplass: i 2024, med Márquez-brødrene, og i 1997, med de japanske førerne Nobuatsu og Takuma Aoki (som ble nummer to og tre, bak Mick Doohan i Italias GP i Imola).

Etter én helg vinner Marc Márquez de første 37 poengene som står på spill (25 for å vinne løpet, 13 for å vinne spurten), etterfulgt av Álex Márquez med 29 poeng og Francesco Bagnaia med 23 poeng. Japanske Ai Ogura er femte, og han er allerede den beste rookien i MotoGP siden 2013 ... med Marc.