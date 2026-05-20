For One Night Only avsløres som den største spillutstillingen i Storbritannia

Storbritannia har lenge vært et kraftsenter i spillindustrien, og For One Night Only er et nytt showcase som ønsker å feire det. Showcasen blir satt sammen av Ukie, og vil inneholde intervjuer med utviklere, eksklusive avsløringer, kunngjøringer om nytt innhold og mer i et livestreamet arrangement som finner sted i juli.

For One Night Only vil gå live på Twitch på kvelden den 29. juli. Livestreamen vil være en reprise av live-arrangementet, som finner sted den 21. juli, og vil bli holdt på Outernet i London. Det vil bli støttet av et massivt britisk bransjesalg i Steam Store, med over 100 spill som får rabatt.

For One Night Only er fortsatt et par måneder unna, men allerede nå er noen store navn påmeldt for å være en del av arrangementet, inkludert :



Bossa Studios

Criterion - Et Battlefield-studio

Firefly Studios

FuturLab

Huey Games

Huskrafts

IO Interactive

Salix Games

Spiderling Studios

Team 17

Two Point Studios

Yogscast Games



"Storbritannia er hjemsted for noen av de beste spillutviklerne i verden, fra innovative indiefavoritter til globalt suksessrike blockbustere. For One Night Only blir en unik feiring av disse fantastiske kreative virksomhetene og en presentasjon av spillene deres for et globalt publikum av spillspillere. Så følg med på en kveld med moro, spill, intervjuer med utviklere og eksklusive avsløringer," sier Nick Poole, administrerende direktør i Ukie, i en pressemelding.

Arrangementet vil bli ledet av komiker og gamer Bec Hill, som sa: "Jeg er full av ærefrykt for talentet som fortsetter å dukke opp fra og i den britiske spillindustrien, så det blir en forfriskende (og ydmyk) opplevelse å være vertskap for noe der deltakernes nivå av kreativitet og dyktighet er høyere enn mitt eget."

Hold utkikk etter mer informasjon når vi nærmer oss For One Night Only.